MSB: “Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verdi.

MSB, operasyonlara ilişkin görüntülerinizde paylaştı.