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MSB, komandoların nefes kesen eğitimlerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların nefes kesen eğitimlerinden görüntüler paylaştı.
Asayiş 11.12.2021, 16:03
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların nefes kesen eğitimlerinden görüntüler paylaştı.
MSB’nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimlerinden görüntüler paylaşılarak, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" denildi.