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MSB, komandoların eğitimini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.
Asayiş 13.12.2021, 14:55
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.
MSB’nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimleri ile ilgili görüntüler paylaşılarak, "Ey mert asker, durma yürü ileri Kılıcın keskin, varlığın umut olsun
Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor" denildi.