MSB, komandoların eğitimini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.

MSB’nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimleri ile ilgili görüntüler paylaşılarak, "Ey mert asker, durma yürü ileri Kılıcın keskin, varlığın umut olsun

Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor" denildi.