MSB: "KKTC’de konuşlu 14’üncü Zırhlı Tugayımız, Adıyamanlı vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerini sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC’de konuşlu 14’üncü Zırhlı Tugayı’nın Adıyamanlı vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "KKTC’de konuşlu 14’üncü Zırhlı Tugayımız, ilk günden bu yana olduğu gibi bugün de gün boyu Adıyamanlı vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerini sürdürdü, sürdürüyor" ifadelerini kullandı.