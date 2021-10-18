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MSB: “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildiğini bildirdi.
Asayiş 18.10.2021, 19:30
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca arazi tatbikatları icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca 4-15 Ekim 2021 tarihleri arasında faaliyet yılı başlangıcı kapsamında arazi tatbikatları icra edildi” ifadelerine yer verdi.