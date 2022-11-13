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MSB: “Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Jandarma ile koordineli olarak Van hudut hattında; 29 bin 440 gram esrar, 23 bin 230 gram metamfetamin ele geçirdi”
MSB: “Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Jandarma ile koordineli olarak Van hudut hattında; 29 bin 440 gram esrar, 23 bin 230 gram metamfetamin ele geçirdi”
Asayiş 13.11.2022, 15:06
MSB: “Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Jandarma ile koordineli olarak Van hudut hattında; 29 bin 440 gram esrar, 23 bin 230 gram metamfetamin ele geçirdi”