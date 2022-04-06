Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Tarım alanlarına sızan zift, kontrol altına alınmıştır"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Putin’in Ukrayna’nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik”
MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir."
MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir."
Asayiş 06.04.2022, 16:02
MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir."