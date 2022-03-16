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MSB kaynakları: "Mariupol’daki vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar sürmektedir. Bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi beklenmektedir.
MSB kaynakları: "Mariupol’daki vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar sürmektedir. Bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."
Asayiş 16.03.2022, 16:55
MSB kaynakları: "Mariupol’daki vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar sürmektedir. Bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."