MSB kaynakları: "Mariupol’daki vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar sürmektedir. Bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."