MSB kaynakları: “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, “F-35’lerle ilgili ilk toplantının 27 Ekim’de Ankara’da yapıldığını hatırlatan kaynaklar, “İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Dedeağaç’ta son dönemde ABD’de tarafından yapılan “yığınaklanmaya” ilişkin, ““ABD’nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

ABD’den F-16 tedariki konusunun Kongre’ye gittiği yönündeki bilgilerle birlikte F-35 konusundaki görüşmelere yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, “Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre’ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“F-35 ile ilgili ikinci toplantı ABD’de”

F-35’lerle ilgili ilk toplantının 27 Ekim’de Ankara’da yapıldığını hatırlatan kaynaklar, “İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak” diye konuştu.

Terör örgütüne yönelik Irak ile ortak bir operasyonun gündemde olup olmadığına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, “Sayın Milli Savunma Bakanımızın beraberinde Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Irak’a gerçekleştirdiği ziyarette terörle mücadele konusunda iş birliğine yönelik bir ortak anlayışa varılmıştı. O konuda teknik düzeydeki çalışmalar devamlı olarak yapılıyor. Irak ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapılmaya devam ediliyor” açıklamasında bulundu.

“ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik yardımlarının sürdüğüne” ilişkin iddialar sorulan Bakanlık yetkilileri, “Bu konudan duyulan rahatsızlık Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil devletimizin çeşitli makamları tarafından defalarca dile getirilmiştir. Bu konuda birçok kez çağrı yapıldı ama yeni bir gelişme, değişiklik görülmüyor” dedi.

“Terör örgütü PKK/YPG’nin DEAŞ’lı teröristleri hapishanelerden serbest bıraktıkları” iddiaları üzerine de Bakanlık kaynakları, “Terör örgütünün hapishanelerdeki DEAŞ’lıları gerek para karşılığı gerekse kendi amaçları doğrultusunda kullanmak üzere serbest bıraktıklarına yönelik birçok tespit basın tarafından da paylaşıldı. Terör örgütü bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.