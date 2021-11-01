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MSB: “Ekim ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 3’ü büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir”
MSB Kaynakları: “(F-35 konusunda heyetler arası toplantı) İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor.”
MSB Kaynakları: “(F-35 konusunda heyetler arası toplantı) İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor.”
Asayiş 01.11.2021, 12:01
MSB Kaynakları: “(F-35 konusunda heyetler arası toplantı) İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor.”