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Moderna'dan tarih geldi! Omicron aşısı ne zaman çıkacak? Mevcut aşılar Omicron'a karşı etkili olacak mı?
Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.
MSB: “Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18’i FETÖ mensubu olmak üzere 51’i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir."
MSB: “Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18’i FETÖ mensubu olmak üzere 51’i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir."
Asayiş 30.11.2021, 12:03
MSB: “Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18’i FETÖ mensubu olmak üzere 51’i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir."