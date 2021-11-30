MSB: “Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18’i FETÖ mensubu olmak üzere 51’i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir."