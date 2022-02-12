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MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonları
MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek."
Asayiş 12.02.2022, 10:01
MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek."