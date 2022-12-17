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Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
MSB, Karadeniz’deki koruma gemi koruma görevinin başarıyla gerçekleştirildiği duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de Keşif Gözetleme Faaliyetleri ile Sondaj Platformlarımıza ve Araştırma Gemilerimize Refakat/Koruma Görevi" gerçekleştirildiğini duyurdu.
Asayiş 17.12.2022, 14:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de Keşif Gözetleme Faaliyetleri ile Sondaj Platformlarımıza ve Araştırma Gemilerimize Refakat/Koruma Görevi" gerçekleştirildiğini duyurdu.
Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TCG TURGUTREİS fırkateynimiz, Karadeniz’de 16 Aralık 2022 tarihinde "Keşif Gözetleme Faaliyetleri ile Sondaj Platformlarımıza ve Araştırma Gemilerimize Refakat/Koruma Görevi" gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı