MSB, Karadeniz’deki koruma gemi koruma görevinin başarıyla gerçekleştirildiği duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de Keşif Gözetleme Faaliyetleri ile Sondaj Platformlarımıza ve Araştırma Gemilerimize Refakat/Koruma Görevi" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TCG TURGUTREİS fırkateynimiz, Karadeniz’de 16 Aralık 2022 tarihinde "Keşif Gözetleme Faaliyetleri ile Sondaj Platformlarımıza ve Araştırma Gemilerimize Refakat/Koruma Görevi" gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı