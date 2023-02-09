MSB: “Kara Havacılık Komutanlığımız tarafından Polonyalı ekibin enkaz altından çıkardığı vatandaşlarımız da hastanelere nakledildi”

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ”Kara Havacılık Komutanlığımız tarafından Polonyalı ekibin enkaz altından çıkardığı vatandaşlarımız da hastanelere nakledildi” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara Havacılık Komutanlığımız, deprem bölgesinde yaralıların tahliyesi için aralıksız görev yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ülkemize gelen Polonyalı ekibin enkaz altından çıkardığı vatandaşlarımız da hastanelere nakledildi. Dayanışma Vakti” ifadelerini kullandı.