MSB: "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti."