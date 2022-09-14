MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geç

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi."