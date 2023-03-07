Son Dakika
MSB: "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
MSB: "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
MSB: "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Asayiş 07.03.2023, 14:44
MSB: "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."