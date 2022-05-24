Son Dakika
MSB: "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 24.05.2022, 15:29
MSB: "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."