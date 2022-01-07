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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG’li teröristi daha etk
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
Asayiş 07.01.2022, 10:26
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."