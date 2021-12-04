Son Dakika
MSB: "Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG’li teröristi daha etk
MSB: "Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi".
Asayiş 04.12.2021, 11:21
MSB: "Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi".