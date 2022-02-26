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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
Asayiş 26.02.2022, 10:44
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."