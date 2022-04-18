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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
Asayiş 18.04.2022, 16:00
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."