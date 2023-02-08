MSB: “İş makinelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), enkaz çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ettirdiklerini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlk günden bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki iş makinelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Ç-154 ve TCG Ç-156 çıkarma gemileri de deprem bölgesinde kullanılacak iş makineleri ile İskenderun’a intikal ediyor” denildi.