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MSB: “Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Şırnak’taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Asayiş 15.12.2022, 19:36
MSB: “Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Şırnak’taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.

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