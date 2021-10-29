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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 29.10.2021, 15:06 29.10.2021, 15:29
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."