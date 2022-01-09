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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 09.01.2022, 11:18
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."