banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".

Asayiş 04.06.2022, 13:02
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu