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İran dini lideri Hamaney: "ABD, İran halkını İslam Cumhuriyeti ile karşı karışa getirmeye çalışıyor"
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".
Asayiş 04.06.2022, 13:02
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi".