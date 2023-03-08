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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 08.03.2023, 18:33
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."