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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
Asayiş 30.05.2022, 12:03
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."