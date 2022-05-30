banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

Asayiş 30.05.2022, 12:03
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

Yorumlar (0)
26°
açık