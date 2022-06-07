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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 07.06.2022, 13:50
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."