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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 54 kiloda Hatice Akbaş, Ermenistanlı rakibi Ekaterina Sycheva’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 15.05.2022, 15:31
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."