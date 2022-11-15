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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

Asayiş 15.11.2022, 10:18
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

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