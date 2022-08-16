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Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tesp
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 16.08.2022, 10:25
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."