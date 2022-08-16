banner528

banner549

banner547

Son Dakika
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti
Osayi ve Zajc 11’e döndü
Osayi ve Zajc 11’e döndü
Ordu'da fındık vakti!
Ordu'da fındık vakti!

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 16.08.2022, 10:25
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Yorumlar (0)
25°
açık