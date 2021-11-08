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SANKO Tekstil’in Türkiye’nin en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinin açılışı cumhurbaşkanı tarafından yapıldı
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 08.11.2021, 13:51
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."