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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu."
Asayiş 18.05.2022, 19:48
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu."