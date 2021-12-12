MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle ge

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."