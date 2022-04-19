Son Dakika
MSB: "Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi."
MSB: "Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi."
Asayiş 19.04.2022, 11:38
MSB: "Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi."