MSB: “Irak’ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.