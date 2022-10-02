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MSB, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK’lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK’lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Asayiş 02.10.2022, 10:22
MSB, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK’lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.