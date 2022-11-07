MSB: “Irak kuzeyinde üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er İsmail Esmer’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir Üs Bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.