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MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

Asayiş 05.09.2021, 18:46
MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.

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