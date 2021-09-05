MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.