Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İncirlik üssünden deprem bölgesine yardımlara devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından deprem bölgesi olan illere yardım sevkiyatlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Adana İncirlik Üssümüzdeki Lojistik Koordinasyon Merkezi, yardım malzemelerini helikopterler ile vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.