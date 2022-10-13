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TBMM Başkanı Şentop: “(Başörtüsü) Bunu daha güvenceli olan Anayasa’daki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur”
MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ, 4’ünün de PKK terör örgüt
MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ, 4’ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 13.10.2022, 14:41
MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ, 4’ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."