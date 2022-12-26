MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."