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MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 26.12.2022, 15:11
MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."