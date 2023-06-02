MSB: "Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 02.06.2023, 11:27
MSB: "Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."