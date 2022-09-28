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MSB: "Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD’ye mensup terörist olduğu belirlendi."
MSB: "Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD’ye mensup terörist olduğu belirlendi."
Asayiş 28.09.2022, 12:54
MSB: "Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD’ye mensup terörist olduğu belirlendi."