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MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 03.03.2022, 09:59
MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."