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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Asayiş 18.04.2023, 10:35
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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