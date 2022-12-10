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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Asayiş 10.12.2022, 16:33
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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