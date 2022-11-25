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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.&quo
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 25.11.2022, 12:26
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."